OZ-Kolumne: Was „kszik“t denn da mitten in der Nacht in Rostock?

Rostock

Wenn sie mich dieser Tage treffen, und sie sollten sich an meinem Gähnen und den Augenringen stören – bitte verzeihen Sie mir. Schuld sind die Kinder. Nicht meine eigenen, die mit zwei Beinen. Die schlafen verlässlich durch, stehen höchstens ein bisschen zu früh auf.

Aber in der Nachbarschaft haben wir jetzt zwei kleine Kinder, die mir seit Wochen den Schlaf rauben. Sie „kszik“en die ganze Nacht. Hunger haben sie – und das tun sie kund. Kein Wunder: Ihre Eltern lassen sie nachts lange allein, sind ausgeflogen. Rabeneltern? Nein, Kauzeltern!

Treue Tiere

Denn die kleinen Störenfriede in der Nachbarschaft sind zwei junge Waldkäuze. Und die fühlen sich offenbar in und um Rostock mehr und mehr wohl. Ja, ich weiß, das sind gute Nachrichten. Aber müssen die denn so laut sein? An uns Nachbarn stören sich die Käuzchen nicht. Nein, sie passen sich gerne an. Siedeln auch mal in alten Schornsteinen oder auf Friedhöfen.

Das Problem nur: Käuze sind treu. Sie bleiben ein Leben lang mit dem selben Partner zusammen, verlassen ihre Zuhause auch nicht allzu gerne und bekommen jedes Jahr Nachwuchs. An das „Kszik“ werde ich mich also gewöhnen müssen. Immer dieser Ärger mit den lieben Kleinen.

Von Andreas Meyer