Rostock

Sie wird gelobt für ihre leichte Handhabung, aber auch kritisiert wegen des Datenschutzes: Die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung ist seit Wochen Gesprächsthema. Ein Aspekt der Handy-Anwendung kam dabei aber noch gar nicht zur Sprache. Die App ist nämlich ein echter Förderer des Einzelhandels, wie ich selbst feststellen konnte.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kürzlich wollte ich in die Rostocker Filiale einer bekannten Kaffeerösterei und scannte mich an der Tür schnell mit Luca ein. Doch schon nach zwei Schritten in den Laden sah ich, dass die gewünschte Kinderkleidung nicht mehr aushing. Also ging ich schnurstracks wieder raus.

Der Luca-App gefiel diese Stippvisite offenbar nicht. Denn als ich mich nach 38 Sekunden digital abmelden wollte, warnte mich mein Handy: „Sie müssen länger im Laden bleiben, um ausgecheckt werden zu können.“

Ob gewollt oder nicht: In Zeiten sinkender Umsätze durch die Pandemie ist es doch eine geniale Lösung, wenn einen die Kontakt-App gleich noch zum längeren Shoppen motiviert.

Von Claudia Labude-Gericke