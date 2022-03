OZ-Kolumne aus Rostock: Alles Liebe, teurer Freund

Rostock

Er hat sich seinen Ehrentag wirklich verdient. Denn er ist immer da, wenn man ihn braucht. Schwirrt der Kopf vom rasanten Alltag, bringt er die Ruhe, nach der sich viele so sehr sehnen. Im Sommer spendet er Schatten, im Herbst leuchtet er in den buntesten Farben und im Winter liegt er in einer idyllischen Stille da, manchmal sogar von einer Schneeschicht bedeckt. Ob mit Laub oder Nadeln, ob an der Küste oder im Gebirge – der Wald ist einfach unbezahlbar.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deswegen ist es auch völlig gerechtfertigt, dass er einen eigenen Festtag bekommen hat: Der 21. März ist Internationaler Tag des Waldes. Den rief die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) bereits in den 70ern ins Leben, als Reaktion auf die globale Vernichtung großer Waldstücke und um ins Gedächtnis zu rufen, dass Wälder mehr sind als die bloße Ansammlung von Bäumen. Sie sind Katalysatoren, Erholungsgebiete und Heimat für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. In diesem Sinne: Alles Gute, lieber Wald! Schön, dass es dich gibt.

Von Katrin Zimmer