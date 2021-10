Rostock

Ich habe eine neue Nachbarin. So erzählt man es sich in meinen Hausaufgang zumindest. Direkt nebenan auf dem Flur soll sie wohnen und das schon seit Anfang September. So richtig glauben kann ich das aber bis heute nicht. Klar, die vielen Schuhe vor der Tür – Frauenmodelle, vermutlich Größe 38 – deuten darauf hin. Auch ein Regenschirm stand neulich mal draußen, als das Wetter nicht so berauschend war.

Und dann ist da noch das Namensschild an der Klingel, das anzeigen soll, dass in der Wohnung wieder Leben eingezogen ist. Denn die stand wegen eines Wasserschadens fast drei Jahre lang leer. Doch das Kuriose ist: Wir haben uns noch nicht einmal gesehen, obwohl wir Tür an Tür wohnen. Manchmal habe ich schon überlegt, einfach zu klingeln und Hallo zu sagen. Aber so wirklich schicklich erschien mir das in der von vielen geschätzten Anonymität der Großstadt nicht. So bleibe ich gespannt bis zum ersten Begegnung und lebe bis dahin Tür an Tür mit „Alice“ – oder Nicole, oder Jenni oder wem auch immer.

Von Katrin Zimmer