Rostock

Heute ist es wieder soweit: Der 1. April! Wenn uns der Kalender schon einen Tag vorgibt, an dem man die Mitmenschen offiziell „veräppeln“ darf, sollte man das im Corona-Wahn auch nutzen, um die positiven Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Die Politik ist schon vorgeprescht und hat mit dem „Gründonnerstag wird zum Ruhetag“ so manchen Arbeitgeber voll erwischt. „April, April“ – zwar schon im März, aber der war nicht schlecht.

Wer noch keine Idee hat und immer noch im Büro sitzt, könnte heute einen Zettel an den Drucker hängen: „Aus Hygienegründen nur noch per Sprachbefehl zu aktivieren“. Wer im Homeoffice sitzt, kann alternativ auf dem Supermarktparkplatz einen Zettel mit „Sorry für den Schaden“ an die Autos heften und zuschauen, wie die Besitzer hektisch ihre Fahrzeuge inspizieren.

Für alle Daheimgebliebenen empfehle ich die Rasierer-App: Einfach kostenlos runterladen und Handy mit Rasiergeräusch an den Kopf des Partners halten. Hab das vorab mal getestet. Resultat: Fluchen mit spontanem Fluchtreflex – und das, obwohl mein Freund bereits eine Glatze hat. Na bitte, geht doch.

Von Stefanie Büssing