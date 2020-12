Rostock

Manchmal hört man Sätze wie „Der Lucas hat’s fausdick hinter den Ohren“ oder „die Leonie ist nicht ohne“. Damit ist unter anderem gemeint, dass beide immer für Überraschungen gut sind. Nicht ohne ist auch der 1. Chemische Adventskalender der Uni Rostock. Neben täglichen Überraschungen hinter den digitalen Türchen fordert der Kalender allerdings unsere Lust auf Action heraus, sofern diese Regung nicht schon der spätherbstlich körperlichen wie geistigen Trägheit anheim gefallen ist.

Doch mit etwas Rest-Neugier im Finger, der die Tastatur des Smartphones oder Laptops berührt, flammen mit dem Öffnen der 24 chemischen Online-Türchen auch die Adventskerzen im Hirn auf. Jetzt wird experimentiert, um etwa herauszufinden, was passiert, wenn man eine Eierschale in Essigessenz legt. Oder es wird geknobelt: Warum ist es lebensgefährlich, mit einem Fön zu baden, was steckt genau dahinter?

Anzeige

180 Schüler haben sich für diesen Kalender angemeldet, ist aus dem Institut für Chemie zu hören. Alle anderen – Schüler, Mütter, Väter, Superhelden, Großeltern, Auserwählte, Briefmarkensammler oder Großtanten – können sich die Aufgaben auch ohne Anmeldung und Schutzbrille ansehen: www.lfbz.uni-rostock.de/adventskalender

Von Klaus Amberger