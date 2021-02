OZ-Kolumne aus Rostock: Beste Zeit für Gartenarbeit

Rostock

Schnee, Frost, Sonne, Glitzerwinter: Jetzt ist für mich die beste Zeit für Gartenarbeit. Ich kappe Äste, teile Stauden, pflanze Kräuter, lege neue Beete an. Ganz mühelos, wie von selbst, ohne Schwitzen und Rückenschmerzen, entwickeln sich blühende Landschaften vor meinem inneren Auge.

In wohliger Wärme auf der Couch liegend, schwelge ich in Blüten- und Gemüseträumen. Meine Fantasien kann ich noch einige Wochen – je nachdem, ob wir ein frühes oder ein spätes Frühjahr bekommen – genießen.

Zu früh pflanzen bringt gar nichts

Und wenn die Sonne meine Nasenspitze kitzelt, überlege ich, was ich mir genau jetzt wünschen soll. Einerseits juckt es mich in den Fingern, endlich in der Furche zu knien. Andererseits gefällt mir meine Fantasie-Gartenarbeit, ganz ohne gefräßige Schnecken oder Hagel zur Apfelblütenzeit.

Ich werde wohl auf meinen Schwiegervater hören. Zu früh im Garten zu säen und zu pflanzen bringt gar nichts, sagte er. Logisch: Die Pflanzen wachsen einfach nicht. Der Super-Gau für Garten-Planer.

Von Bernhard Schmidtbauer