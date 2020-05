OZ-Kolumne aus Rostock: „Bitte lieber Spatz, lass mich doch länger schlafen“

Rostock

Das ist doch zum Piepen. Da will man am Wochenende ein wenig ausschlafen, klopft bereits um fünf Uhr morgens Besuch an. Statt an der Tür erbittet dieser am Fenster Zutritt zur Wohnung. Unermüdlich hämmert der Spatz gegen die Scheibe.

Trotz mehrmaliger Versuche, den ungebetenen Gast zum Abflug zu bewegen, lässt dieser aber nicht locker. Ganz im Gegenteil: Der kleine Vogel scheint Gefallen an dem Spiel zu finden und gibt fröhlich ein Lied nach dem anderen zum Besten. Da hilft es auch nicht, den Kopf unterm Kissen zu vergraben. Also nichts wie raus aus den Federn.

Anzeige

Sämtliche Hausarbeiten erledigt

Noch vor acht Uhr sind sämtliche Hausarbeiten erledigt. Die Bude glänzt in jeder Ecke, der Hund ist versorgt und Frühstück angerichtet. Ein gutes Gefühl, auch am Wochenende sämtliche Verpflichtungen am frühen Morgen erledigt zu haben.

Weitere OZ+ Artikel

Wenn da nicht die Müdigkeit wäre. Bitte lieber Spatz, lass mich doch beim nächsten Mal ein bisschen länger schlafen. Den Wurm fängst du schon ganz alleine.

Mehr zum Thema:

Von Susanne Gidzinski