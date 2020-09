OZ-Kolumne aus Rostock: Club der Nachtschwärmer pfeift auf Corona

Rostock

Rostocks Clubgänger sind derzeit nicht zu beneiden: Statt die Nacht durchzutanzen, müssen sie sich an Tisch und Tresen die Beine in den Bauch stehen. Party sieht anders aus. Es gibt aber auch Nachtschwärmer, die brauchen sich um Corona nicht zu scheren. Die Kätzcheneule zum Beispiel. Was das für ein komischer Vogel sein soll, fragen Sie sich? Gar keiner.

Es ist eine von mehr als 3600 Falterarten, die bei uns heimisch sind. Im Gegensatz zu ihren bunten Verwandten, den Schmetterlingen, führen die meist unscheinbaren Nachtfalter allerdings ein Schattendasein und werden erst bei Dämmerung aktiv. Und das bis ins hohe Alter.

Anzeige

Mit dem Alter wird man träger

Uns Menschen geht’s da in der Regel anders. Als Jugendliche haben wir vier Wochen Hausarrest riskiert, um trotz Verbot von den Eltern im Lieblingsclub die Nacht durchzumachen. Mit zunehmendem Alter schleicht man sich immer öfter lange vor Tagesanbruch zurück nach Haus oder legt sich gleich eine Ausrede zurecht, um den Abend auf dem Sofa verbringen zu können. Was unser 15-Jähriges Ich dazu wohl sagen würde? Es würde wohl die Motten kriegen.

Von Antje Bernstein