Rostock

Haben Sie den vergangenen Sonntag auch genutzt, um Weihnachtsgeschenke zu shoppen? Die Geschäfte in Rostocks Innenstadt waren jedenfalls gut besucht. Was aber schenkt man eigentlich in einem Jahr wie diesem?

Wie wäre es mit einem Survival-Kit inklusive Maske, Desinfektionsspray und Konservenessen für den nächsten Lockdown? Oder einem Shirt mit güldenem Klopapierrollen-Print und dem Schriftzug „Mein Schatz”? Ne Joggingbuxe fürs Homeoffice vielleicht? Oder eine Heizdecke für exzessive Durchlüftaktionen im Büro?

Zeit, über Präsente nachzugrübeln, haben wir in den kommenden Wochen wohl genug. Lokale und Clubs sind geschlossen, Konzerte finden nicht statt, Sportstudios bleiben zu. Irgendwie hat so ein Lockdown ein bisschen was von Weihnachten: Alle sitzen zu Hause und haben zu viel zu essen eingekauft.

Eines dürfte gerade auf unser aller Wunschzetteln stehen: dass dieses Jahr samt Pandemie ganz schnell die Biege macht. Schade nur, dass uns das keiner schleifchenverziert unter den Weihnachtsbaum legen wird. Schöne Bescherung!

Von Antje Bernstein