Rostock

Böse Zungen behaupten, das Rathaus sei ein Saftladen. Das stimmt! Doch halt, bevor Sie mir jetzt bitterböse Beschwerden schicken: Ich hab’ Beweise. Natürlich sind die nicht in Rostocks Verwaltungssitz zu finden – jedenfalls nicht soweit ich wüsste –, sondern in einem Supermarkt. Dort liegt Gerstensaft, sprich Bier, in einem Regal auf Lager, das dem Rathaus nachempfunden ist.

Rosa Gotik-Fassade, Backsteintürme – alles wie beim Original, nur eine Nummer kleiner und mit Buddeln aufgefüllt. Selten dürften Amtsstuben voller Flaschen für so viel Freude sorgen. Was wohl OB Madsen von der Auslage hält?

Anzeige

Auf seiner Wahlsieg-Party vor genau einem Jahr wurde jedenfalls mit reichlich Bier angestoßen. Zuvor hatte sich Madsen bei einer Wahlkampf-Veranstaltung als Bartender versucht und einen Marmeladen-Cocktail angerührt. Klingt nach einer süßen Alternative für alle, denen Pils zu herb ist. Ob es das Gebräu ins Rathaus-Regal schafft? Da Madsen sein Gebräu mit den Worten „Ist das Kunst oder kann das weg?“ kommentierte, fürchte ich, sind da wohl Hopfen und Malz verloren.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein