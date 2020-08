OZ-Kolumne aus Rostock: Der Kater vom Hauptbahnhof

Rostock

Mindestens einmal in der Woche bin ich zu faul um mir am Abend eine Stulle zu schmieren. Und dann mache ich auf dem Heimweg einen Schlenker über den Rostocker Hauptbahnhof. Denn dort am nördlichen Ausgang gibt es den meiner Meinung nach besten Dürüm der Stadt. Bei meinem letzten Besuch treffe ich auf einen kleinen pelzigen Zeitgenossen. Ein Kater hat es sich zentral vor dem Haupteingang gemütlich gemacht.

Er scheint den Trubel um ankommende und abfahrende Menschen zu genießen. Nachdem ich mein Abendbrot in der Tasche habe, gehe ich zu ihm und kraule behutsam eine Stelle hinter seinem Ohr. Er mauzt zustimmend. Plötzlich nähert sich ein Polizist. „Na Felix, alles gut?“, sagt er. Ich komme mit dem Beamten ins Gespräch und es wird deutlich: Felix ist kein Unbekannter, sondern der Kater vom Rostocker Bahnhof.

Interview mit einem Kater

Hier bekommt er nicht nur genügend Aufmerksamkeit sondern auch die ein oder andere Leckerei für Zwischendurch. Ein Interview wollte Felix mir nicht geben, aber wer weiß, vielleicht haben die Halter ja Lust etwas zu Felix zu erzählen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie mehr zu ihm wissen: redaktion@ostsee-zeitung.de

Von Moritz Naumann