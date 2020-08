OZ-Kolumne aus Rostock: Die Welt ist klein – vor allem in Ferienzeiten

Rostock

Neulich saß ich mit einem Freund aus der Eifel in einem Rostocker Restaurant. Der Herr, der uns bediente, sprach mit einem auffälligen österreichischen Akzent. Da mein Freund seit 40 Jahren in der Alpenrepublik Urlaub macht, fragte er den Mann, wo er denn wohl herkomme. Und es stellte sich heraus, dass dieser exakt aus dem 3000-Seelen-Ort stammte, in dem die Familie meines Freundes seit 1974 eine Ferienwohnung hatte.

Das erinnerte mich an eine andere zufällige Begegnung: Vor einigen Jahren machte ich mit ein paar Freunden eine Städtereise nach Prag (bei der übrigens auch der Eifelaner dabei war). Während ich den Veitsdom besichtigte, stand plötzlich meine Schwester vor mir. Völlig unabhängig und ohne gegenseitige Kenntnis hatten wir das gleiche Reiseziel gewählt.

Diese Beispiele belegen den Spruch: Die Welt ist klein – und in Ferienzeiten scheint sie sogar noch zu schrumpfen, obwohl man doch so weit wegfährt.

Von Axel Büssem