OZ-Kolumne aus Rostock: Die sind aber früh dran

Rostock

Es ist nicht zu fassen. Gerade haben wir noch Weihnachten gefeiert und sind – eher lautlos – ins neue Jahr gerutscht, schon ist wieder Mitte Februar. Der Winter hat sich entgegen aller Voraussagen rund um Russenpeitschte, Polarwirbel und Co. doch eher bedeckt gehalten und so sind bereits an jeder Ecke Schneeglöckchen und Krokusse zu sehen. Ziemlich vernünftig, dass die Natur ihren Plan für das Jahr an Klima und Wetter festmacht und nicht an einem Kalender.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders als der Einzelhandel. Denn kaum ist das Weihnachtsgeschäft vorbei und der Winterschlussverkauf über die Bühne gebracht, schon tauchen sie wieder auf: Schokoladen-Osterhasen. Ja, ich habe sie gesehen, im Supermarkt um die Ecke. Und mich traf fast der Schlag, als sie dort zu Hunderten aufgetürmt waren – Mitte Februar. Da musste ich glatt nachschauen, wann dieses Jahr eigentlich Ostern ist: Am 17. April, sagt der Kalender. Mal sehen, was die Narzissen – auch bekannt als Osterglocken – sagen.

Von Katrin Zimmer