Rostock

Mit E-Scootern fahren doch nur Touristen. Dieser Gedanke scheint in vielen Köpfen verankert zu sein. Auch ich habe diesen Spruch schon mehrfach gehört. Im September war ich für mein OZ-Volontariat in Hannover. Dort also eine Touristin! In der Großstadt stehen E-Scooter und E-Bikes an jeder Ecke – der perfekte Ort also, um die Fahrzeuge auszuprobieren.

Eine App dafür ist auch schnell geladen. Und wider Erwarten muss ich zugeben, dass ich Spaß am Fahren hatte. Zurück in Rostock bin ich dann auch einmal mit einem E-Scooter gefahren, damit ich schneller zu Hause bin. Das Gefühl war jedoch ein ganz anderes.

Ich fühlte mich, wie eine von denen, auf die ich sonst verächtlich geschaut habe, weil sie nicht mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß laufen. Ich fühlte mich jetzt selbst faul und hoffte inständig, niemandem zu begegnen, den ich kenne. Zwar kann ich jetzt den Reiz verstehen, mich wird man aber wohl weiterhin nur auf meinem klapprigen DDR-Fahrrad in Rostock sehen.

Von Gina Henning