OZ-Kolumne aus Rostock: Einfach mal in den Seilen hängen

Rostock

Seit einigen Wochen sind die Kletterparks in MV wieder geöffnet. Wer mag, kann sich dort wie Tarzan an Seilen von Baum zu Baum schwingen oder diverse Parcours in luftiger Höhe meistern. Abgelenkt sollte man dabei allerdings nicht sein, sonst kann es passieren, dass der Begriff „in den Seilen hängen“ bittere Realität wird. Fix die Sicherheitshaken eingehängt, weil die Familie schon mit der Seilbahn zum gegenüberliegenden Podest gesaust ist und los geht’s. Dumm nur, wenn sich dann nicht der richtige Schwung einstellt und man schon nach einem Meter über dem Abgrund hängen bleibt.

Wenn der richtige Schwung fehlt

Mist, da war doch noch was? Klar, die Seilbahnrolle sollte vorher eingehängt werden. Selten dämlich und verdammt peinlich. Gut, dass es die netten Helfer im Wald gibt, die einem mit Rat und Seil zur Hilfe eilen und die Evakuierung vornehmen. Die Hoffnung, dass es niemandem aufgefallen sein könnte, hat sich spätestens dann erledigt, wenn von gegenüber „Lächel mal, wir machen gerade ein Video“ ertönt. Vielen Dank auch! Und nächstes Mal geht’s dann doch lieber wieder zum Strand.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von Stefanie Büssing