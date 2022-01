OZ-Kolumne aus Rostock: Elektrisch oder mit Muskelkraft?

Rostock

Als ich letztens mit dem Fahrrad unterwegs war, hätte es beinahe geknallt: Ein Elektroroller lag quer auf dem Fahrradweg, hingestreckt wie ein erlegtes Reh. In den Schreck beim schnellen Ausweichen mischte sich ein nüchterner Gedanke: Hm, logistisch ist der Verleih dieser Roller noch nicht ausgereift. Ich erkenne aber Versuche, Ordnung in die Aus- und Rückgabe zu bringen. Elektroroller stehen dann sortiert in kleinen Rudeln herum und warten auf neue Benutzer.

Die Elektromobilität auf zwei Rädern ist ein weites Feld. Für die Nutzung des Fahrrads gibt es drei Hauptaspekte: Gesundheit, Umwelt und das Genießen der Landschaft. Beim Elektroroller fällt leider der Gesundheitsaspekt weg. Das gilt übrigens auch für das E-Bike. Solange es mit der eigenen Muskelkraft gut vorangeht, sind keine Elektromotoren nötig, oder? Diese Unterstützung wird eher im Alter geschätzt, von der elektrischen Zahnbürste bis zum Treppenlift. So wird auch das Elektro-Zweirad eher auf den hinteren Kilometern der Lebensstrecke wichtig. Bis dahin geht’s mit dem guten alten Fahrrad weiter.

Von Thorsten Czarkowski