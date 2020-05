OZ-Kolumne aus Rostock: Endlich wieder Jubel, Jux und Tollerei

Rostock

Bei meinem morgendlichen Spaziergang zum Bäcker ist heute nicht mehr alles still und leer. In der letzten Zeit war das ganz normal. Für mehrere Wochen habe ich nun schon keine vor Vergnügen quiekenden Kinderschreie mehr gehört. Auf meiner Route passiere ich nämlich einen Kinderspielplatz, der zur dort anliegenden Kita gehört.

Heute beobachte ich nun folgendes: Ich sehe zwei Mädchen in der Ecke, die sich eifrig die neuesten Erlebnisse schildern. Ich sehe eine Gruppe von Jungen, die albern umherlaufen und sich gegenseitig wilde Sprüche zurufen. Und ich sehe vier sportlich begeisterte Zwerge, die sich bei verschiedenen Turnübungen behilflich sind. Da hat sich ganz schön viel Bedarf zum aktiven Austausch angesammelt.

Soviel buntes Treiben, mein Alltag bewegt sich wieder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt weiß ich, was mir die letzten Wochen so gefehlt hat. Schön, euch wieder Lachen zu hören, Kinder! So kann man selbst nur mit Motivation beflügelt in den Tag starten. Danke dafür, übrigens.

Von Anna-Katharina Fischer