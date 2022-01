OZ-Kolumne aus Rostock: Erlaubt ist, was gefällt

Rostock

Fast ein Monat ist schon wieder rum und so langsam liegen wohl auch die letzten ausgedienten Tannenbäume am Straßenrand und warten darauf, abgeholt zu werden. Fast fünf Wochen nach Weihnachten wird es auch höchste Zeit, sich zu trennen – weil die Tanne inzwischen nadelt wie verrückt und weil sich das einfach so gehört. Oder nicht?

Auch Schwippbögen und andere Lichtinstallationen sieht man nur noch selten in den Fenstern oder an Bäumen in den Vorgärten. Doch hie und da gibt es immer noch Menschen, die sich noch nicht von der Weihnachtsbeleuchtung verabschiedet haben. Warum auch? Es ist immer noch früh dunkel und kalt.

Da erhellen ein paar Lichter nach wie vor die Gemüter. Auch ich hab es noch nicht übers Herz gebracht, die Lichterkette aus dem Fenster zu nehmen. Aber auch nur, weil sie nicht mit einem standardmäßigen Weihnachtsmotiv aufwartet. Rentiere im Vorgarten dürften auch bei mir ihren Einsatz so langsam beenden.

Von Katrin Zimmer