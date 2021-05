OZ-Kolumne aus Rostock: Es gibt kein Zurück mehr

Rostock

Nichts wird so bleiben, wie es ist. Das wird beim flüchtigen Blick ins Redaktionsmailfach klar. Die Kulturszene erwacht aus der Dauernarkose und überflutet noch aus dem Aufwachraum die Welt mit Veranstaltungsankündigungen: Konzerte, Ausstellungen, Events, alles in den nächsten Wochen und ohne Bildschirm.

Können wir das überhaupt noch? Beim Fußball klappt es. So gut, als hätte es kein Vorher gegeben, wie die Massenparty beim Hansa-Rostock-Aufstieg am Wochenende zeigte. Man braucht nur einen Anlass, viele Menschen und noch mehr Alkohol. Ganz so rauschhaft dürfte dagegen der Neustart der übrigen Freizeitangebote nicht ablaufen. Dafür werden Masken, Tests und leere Stuhlreihen (wegen des Abstands) schon sorgen.

Herantasten ist angesagt, jetzt bloß nichts überstürzen. Zum vorsichtigen Üben empfehlen sich die wieder geöffneten Geschäfte. Falls Sie diese vielen atmenden, schwitzenden Menschen verwirren sollten: Gewöhnen Sie sich daran. Es gibt kein Zurück.

Von Gerald Kleine Wördemann