Rotock

In den Untiefen einer Abstellkammer kann sich einiges finden, von dem man gar nicht weiß, dass es solches gibt. Eine Dose Jahrgangssardinen zum Beispiel. Wie und woher diese Dose kommt, kann ein Mysterium bleiben. In unserer Küstenregion ist Fisch natürlich erst mal nichts Ungewöhnliches, der Begriff Jahrgangssardine eventuell doch. Es handelt sich in der Tat nicht um einen in die Jahre gekommenen Fang, sondern um etwas ganz Besonderes. Gewohnt ist man die Bezeichnung eher von einem Jahrgangschampagner oder -sekt. Aber die Elite hält auch Einzug in die Dosenwelt. Jahrgangssardinen sollen die besten eines Jahres sein.

Und finden sich solche vornehmen Fischchen dicht gedrängt im Dosenbett ein, verspricht es einen Hochgenuss. Vermutlich ist der Vorratsfisch in diesem Fall ein Überbleibsel aus Weihnachtsgeschenken, das ins hinterste Regal gerutscht ist. Einen Versuch wäre es dennoch wert, diese besondere Sardine zu probieren. Aber schon in diesem Jahr? Es heißt, die Jahrgangssardinen entwickeln sich in ihrem Ölbad zu einer Art Fischcreme. Daher sei es ratsam, die Dose ab und an zu wenden. Das klingt spannend! Also erst mal wenden und warten, was daraus wird.

Von Anja von Semenow