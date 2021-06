OZ-Kolumne aus Rostock: Fußball-EM als Live-Hörspiel

Rostock

Zugegeben, aus Fußball mache ich mir wenig. Spielern im Stadion oder auf dem Platz nebenan zuzuschauen, das geht in Ordnung, egal ob da Profis oder blutige Amateure mit dem Ball zaubern. Das hat Atmosphäre. Aber im Fernsehen wird die Sache langweilig, wenigstens für mich. Die Sprüche der Kommentatoren, die Analysen der Experten, die Interviews nach dem Spiel, das macht mir alles keinen Spaß. Ja, ich weiß, damit gehöre ich einer seltenen Spezies an. Eine Ausnahme ist Public Viewing im Biergarten. Das ist so ähnlich wie im Stadion.

Gegen Ungarn war ich natürlich dabei, als Ohrenzeuge. Über die hitzebedingt überall offenen Fenster ließ mich die vielstimmige Nachbarschaft teilhaben. Erst ein „Oooooh“, dann lange nichts, schließlich ein „Jaaaah“, kurz darauf wieder ein „Ooooh“ und zum Schluss noch ein sehr lautes „Jaaah“. Alles klar, 2:2. Dazwischen treffende Erläuterungen: „Ne, so wird das nix!“. Das Achtelfinale kann kommen, ich bin vorbereitet.

Von Gerald Kleine Wördemann