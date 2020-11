OZ-Kolumne aus Rostock: Geburtstag light

Rostock

Ich gehöre zur Fraktion, die an ihrem Geburtstag gern alle Lieben zu Kaffee und Kuchen einlädt und Party macht. Fällt der Ehrentag wie in diesem Jahr jedoch mitten in einen pandemiebedingten Lockdown light, läuft das selbstverständlich auf gar keinen Fall.

Stattdessen feierte ich Geburtstag light zu zweit mit meinem Göttergatten. Es war anders, aber schön. Der Tag war sehr entspannt – und ich auch. Keine Gäste zu haben, bedeutet ja auch, nichts vorbereiten zu müssen. Da blieb Zeit für ein ausgiebiges Frühstück, lange Telefonate mit Gratulanten und einen Spaziergang. Das Kaffeetrinken fand online statt: Via Bildschirm war’s zwar nicht dasselbe, wir uns alle aber trotzdem nah.

Klar freue ich mich darauf, im besten Fall schon kommendes Jahr wieder mit Familie und Freunden persönlich anzustoßen und sie zu herzen. Weil’s aber diesmal so überraschend entspannt war, werde ich auch nach Corona ab und an einen Geburtstag in der Light-Version einschieben.

Von Bea Schwarz