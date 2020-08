OZ-Kolumne aus Rostock: Gruselige Augen in der Dunkelheit

Rostock

In meiner Jugend hat mich die Enterprise-Fernsehserie rund um Captain Picard in ihren Bann gezogen. Also nicht die alte mit Captain Kirk und den billigen Pappmaché-Kulissen, sondern die spätere mit den besseren Plaste-Kulissen. Eine Episode trug den mysteriös anmutenden Titel „Augen in der Dunkelheit“. Tatsächlich fand ich die Folge damals ziemlich gruselig und spannend.

Neulich, als ich mit dem Auto durchs nächtliche Rostock fuhr, musste ich unwillkürlich an diese Folge denken: Aus dem Dunkel leuchteten mich plötzlich zwei feuerrote Augen an. Ich bekam einen Riesenschreck, der sich jedoch bald wieder verflüchtigte. Denn dort in der Finsternis lauerte nicht etwa ein furchtbares Monster – schon gar kein außerirdisches.

Es waren die Rücklichter von zwei Miet-Elektrorollern, die dort auf ihre Abholung warteten. Zum Glück war Captain Picard nicht dabei. Der hätte die Dinger sofort mit seinem Phaser weggeballert.

Von Axel Büssem