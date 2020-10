OZ-Kolumne aus Rostock: Haariges Fundstück im Fahrradkorb

Wer sein Rad längere Zeit stehenlässt, kann so manch unangenehme Überraschung erleben: Ein platter Reifen, ein geklautes Licht oder eine verbogene Felge, weil der Drahtesel umgefallen und verdreht liegengeblieben ist. Auch entsorgter Müll wird gern im Korb deponiert – ob aus Bequemlichkeit oder Bösartigkeit sei mal dahingestellt. Da ist es erfrischend, wenn man mal eine positive Überraschung erlebt: Wenn in besagtem Fahrradkorb ein großer Plüsch-Eisbär hockt, die klobigen Tatzen auf den Sattel gestemmt und einen anschaut, als suche er eine Mitfahrgelegenheit. Neu ist er zwar nicht, und daher wohl kaum die Avance eines heimlichen Verehrers. Ob ihn ein Kind verloren hat? Bei der Größe eher unwahrscheinlich. Vielleicht sucht das haarige Kerlchen auch einfach ein neues Zuhause. Also mitgenommen, in die Waschmaschine gesteckt und ins Kinderzimmer gesetzt: Da freut sich nicht nur der Bär sondern auch der Nachwuchs.

Von Stefanie Büssing