OZ-Kolumne aus Rostock: Hochstapler entzücken mit Rücken

Rostock

Es heißt, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Das stimmt. Vor allem, wenn es Hochstapler sind, die Kehrseiten zeigen. Können Sie sich nicht vorstellen? Dann haben Sie wohl noch nichts von der Buchrückenchallenge gehört. So nennt sich ein kreativer Schlagabtausch von Buchliebhabern – auch Rostocks Bibliothekare machen mit: Es gilt, eine Auswahl an Romanen und Sachbüchern so aufzustapeln, dass deren Titel Lustiges oder Poetisches ergeben. Da soll noch einer behaupten, man dürfe Bücher nicht nach ihrem Einband beurteilen.

Dass es manchmal eben doch nicht nur auf den Inhalt, sondern auch das Äußere ankommt, beweist ein weiteres Phänomen aus der modernen Bücherwelt: Bookface. Dabei werden Buchcover für Fotos so inszeniert, dass sie Teil ihres Umfeldes werden. Die Illusion ist ein Kinderspiel: Halten Sie sich beispielsweise eine Biografie vors Gesicht, ein anderer zückt das Smartphone und – klick – schon sehen Sie dank geschickter Perspektive aus wie ein Promi. Doch Vorsicht: Wer blindlings ins Bücherregal greift, schaut nach dem Shooting womöglich buchstäblich blöd aus der Wäsche.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein