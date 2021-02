Rostock

Wer hätte gedacht, dass ein Virus nicht nur infiziert, sondern auch inspiriert? Könnte man zumindest denken, wenn man sich das Strategiespiel „Pandemie“ anschaut. „Können Sie die Menschheit retten?“, steht auf dem Deckel: Berechtigte Frage.

In dem Spiel müssen vier auf der Welt ausgebrochene tödliche Seuchen bekämpft werden. Infektionskarten geben an, welche Stadt als Nächstes heimgesucht wird. Also schnell Forschungslabor errichten, Gegenmittel finden und Seuche ausrotten. Klingt einfach. Ist es nicht. Sieht man ja in der Realität.

Erweiterung mit Modul „Mutation“

Das Schöne: Die Spieler, die in die Rolle von Ärzten, Forschern, Krisenmanagern und Quarantäne-Spezialisten schlüpfen – also quasi zu kleinen Merkels und Drostens werden –, können die Welt nur gemeinsam retten. Gelingt dies nicht, ist das Spiel nach acht Ausbrüchen verloren.

Das Spiel lässt sich mit Modulen wie „Mutation“ erweitern. Wer jetzt denkt, das klingt schräg, sollte wissen, dass das Spiel bereits 2009 als Spiel des Jahres nominiert wurde. Das nenne ich mal einen erschreckend aktuellen Realitätsbezug mit morbidem Charme.

Von Stefanie Büssing