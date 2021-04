OZ-Kolumne aus Rostock: Im Kreislauf des Virus

Rostock

Ich war zwar vorgewarnt, aber als dann die unbekannte Nummer mit Rostocker Vorwahl mein Telefon zum vibrieren brachte, wusste ich, dass es an der Zeit ist, dass mein Rachen an diesem Tag nicht unangetastet bleiben wird. Das Gesundheitsamt. Eine zarte weibliche Stimme meldet sich am anderen Ende. „Sie wurden als Kontaktperson angegeben.“

Kontaktperson – eines dieser deutschen Wörter, die trotz aller Bemühungen in keiner denkbaren Situation schön klingen. Vier Silben, die dir mit aller Härte vermitteln, dass du dich im Kreislauf des Virus befindest. Bist du jetzt Teil des exponentiellen Wachstums, eine tickende Inzidenzbombe, registriert als Gefährder?

Der Härte trotzen

Ich stelle mir vor, wie es sein muss, ständig dieses Wort zu sagen und dennoch positiv zu bleiben. Meiner Gesprächspartnerin gelingt es. „Danke für ihre tolle Arbeit“, sage ich am Ende des Gespräches. Ich vernehme ein Hauchen, dass nach Lächeln klingt und rede mir ein, dass wir nun beide etwas leichter durch den Tag gehen werden.

Von Moritz Naumann