OZ-Kolumne aus Rostock: Immer was Neues bei Frederik

Rostock

Als ich das erste Mal auf Frederik treffe, erkenne ich schnell, dass er einer dieser Menschen ist, die immer für Überraschungen gut sind. Beispiel? Im November 2017 verlässt er Rostock und will fortan als Nomade leben. Er durchstreift zahlreiche Länder im südöstlichen Teil der Atlas-Karte.

Wir sehen uns ab und an in Pixelform auf dem Smartphone – bis zu diesem einen Tag im März 2020. Er ist soeben abseits der Zivilisation auf einer Farm in Andalusien gelandet. Dort will er eigentlich nur ein paar Wochen arbeiten und sich anschließend mal wieder den rauhen Ostseewind um die Nase wehen lassen.

Corona, Exil und Unsicherheit

Stattdessen: Corona, Exil und Unsicherheit. Während die Welt zum Stillstand kommt, lebt er vier Monate in einer kleinen Zelthütte und bestellt den Acker. Weiterreise? Unmöglich. Oder? Ich höre lange nichts. Letzte Woche ruft er mich an, lacht und sagt: „Ich bin nach Belgien getrampt und pilger jetzt 600 Kilometer in die deutsche Mitte.“ Ich wunder mich nicht mehr: Immer was Neues bei Frederik.

Von Moritz Naumann