Rostock

Geht es Ihnen auch so? Ohne Koffein am Morgen geht bei mir nix. Gebt mir einen Kaffee und niemand wird verletzt. Der Durst ist mit einer Tasse nicht gestillt. Über den Tag verteilt schlürf’ ich zugegebenermaßen ganz schön was weg – im Homeoffice noch mehr als früher im Büro.

Ein Freund von mir behauptet ja, alles unter einem Liter sei nicht mehr als ’ne Mundspülung. Das scheinen viele ähnlich zu sehen: Laut Statistik wurde im Corona-Jahr 2020 weit mehr gebechert als in den Vorjahren. 168 Liter Kaffee pro Nase, ähm Kehle. Bevor Sie sich darauf einen genehmigen: Vorsicht, das könnte ein Fehler sein.

Forschende wollen herausgefunden haben, dass Kaffeetrinken das Langzeitgedächtnis stärkt und Erlerntes sich so besser einprägt. Dumm nur, wenn Sie gerade wieder eine Corona-Hiobsbotschaft gelesen haben. Das ganze Elend will man doch lieber heute als morgen vergessen. Andererseits: Vielleicht lassen sich mit Kaffee auch schöne Erlebnisse ins Gedächtnis einbrennen? Ich lager vorsichtshalber schon mal einen Sack Bohnen ein, um das Ende der Pandemie zu begießen.

Von Antje Bernstein