OZ-Kolumne aus Rostock: Kindermund tut Schreckliches kund

„Kindermund tut Wahres kund“ heißt ein altes Sprichwort ja eigentlich. OZ-Autorin Stefanie Adomeit möchte diesen Spruch jedoch lieber umwandeln. Denn mit was ihre Tochter sie eines Morgens aus der Bahn wirft, hat es in sich. Was eine 83-Jährige und eine Schwangere damit zu tun haben und warum am Ende die Oma noch fast erste Hilfe benötigt, erzählt sie hier.