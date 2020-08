OZ-Kolumne aus Rostock: Kulinarische Weltreise durch die KTV

Wer internationale Speisen liebt, aber corona- oder monetärbedingt nicht die Möglichkeit hat, weit zu reisen, kann auch in Rostock auf kulinarische Weltreise gehen. Ohne Gepäck geht es an die Wismarsche Straße in der KTV: Zuerst mal eine belegte Kartoffel im Kumpirhaus essen, bevor einen gegenüber in der rot-gestrichenen Maya-Galerie ein Hauch von Mexiko umweht. Seit zehn Jahren vereint Cesareo Naranjos Velazquez dort Kulinarik mit Kunst.

Von Mexiko über die Straße nach Russland

Ganz ohne Flieger geht es dann von Mexiko gegenüber nach Russland, wo Familie Ashurov im hauseigenen Bistro Arbat Hausmannskost aus Osteuropa anbietet – darunter Soljanka, Piroschki-Teigtaschen und Scharkoje-Gulasch. Noch ein kurzer Zwischenstopp in der Türkei beim Dobi-Döner, wo der Name Programm ist, und danach Falafel beim Araber Al Waleed, bevor man vollgefressen wieder nach Hause fährt. Ach, wenn Reisen doch immer so einfach wär.

Von Stefanie Büssing