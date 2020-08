OZ-Kolumne aus Rostock: Mindestabstand für Mücken

Rostock

Ich liebe Tiere und hab’ ein Herz für alles, was da kreucht und fleucht. Doch während ich mit Hund und Katz’ ganz gern auf Kuschelkurs gehe, wäre mir bei manch anderem Getier etwas Distanz ganz recht. Bei Mücken zum Beispiel. Nur wollen die davon nichts wissen. Könnte denen nicht mal jemand erklären, was Mindestabstand ist?

Dabei sind es gar nicht mal so sehr die Stiche, die mir die Biester verpassen. Klar, die jucken und komischerweise bohren Mücken immer dort ihre Rüssel rein, wo manch schlecht kratzen kann. Am Fußknöchel zum Beispiel. Dreimal dem Juckreiz nachgegeben, schon fließt Blut.

Anzeige

Mein Glück: Meisten verschonen mich die Stechmücken. Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem nerven. Es ist dieses fiese Surren. Tagsüber fällt es mir nicht auf. Aber nachts, wenn ich bei offenem Fenster arglos in den Federn lieg’, geht es mir gehörig auf den Wecker. Doch so verräterisch es ist: Ausmachen, wo der Quälgeist gerade lauert, kann ich oft trotzdem nicht. Und wenn doch, heißt das noch lange nicht, dass ich sie auch erwische. Kann man Mücken nicht mit Glühwürmchen kreuzen? Dann könnte ich den Ärger immerhin kommen sehen.

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein