OZ-Kolumne aus Rostock: Produktbewertung für ein Impfzentrum

Rostock

Hat ihnen unser Produkt gefallen? Wie bewerten Sie diese App? Waren die Toiletten sauber genug? Das aufdringliche Betteln von Unternehmen um Bewertungen kann einem ordentlich auf die Nerven gehen. Umso schöner, wenn lobende Worte über einen Service echt und genau so gemeint sind. Wie die von Helga und Klaus-Georg Hagen (83, 86), die ihre Bewertung ganz altmodisch aufgeschrieben und an die OZ geschickt haben.

Das Ehepaar hatte am Dienstag seinen Impftermin in der Schmarler Messehalle. Schon der Empfang am Parkplatz war demnach sehr nett, ebenso der eigentliche Vorgang in der Halle. Kein belastendes Stehen und Warten, keine Drängelei. Das Personal war locker und vertrauenswürdig, nicht einmal der Pieks tat weh. Nach 20 Minuten war alles vorbei. Auch wenn das Herr und Frau Hagen in ihrer Zuschrift so nicht sagen: Das klingt nach einer satten Fünf-Sterne-Wertung für das Schmarler Impfzentrum. Aber wer hätte etwas anderes erwartet von einer Einrichtung, deren Mitarbeiter Geld spenden, damit ein Konzertpianist für die Wartenden spielt? Vielleicht ist er ja gerade da, wenn Hagens zum Nachimpfen müssen.

Von Gerald Kleine Wördemann