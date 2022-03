OZ-Kolumne aus Rostock: Prospektewälzen zur Entspannung

Rostock

Der Stapel ist oft so dick, dass der Briefkasten ihn kaum schlucken konnte. Wenn am Wochenenede der Batzen Werbeprospekte eingesteckt wurde, brauche ich nicht mal einen Schlüssel für den Postkasten, denn bis ganz hinein schaffen sie es in ihrer Fülle meist gar nicht.

Gefühlt ist alles dabei, was es in der Stadt so gibt – vom Discounter über den Baumarkt bis zum Ein-Euro-Shop. In einigen Läden bin ich noch nie gewesen, viele gibt es in der Nähe auch nicht. Die fliegen gleich wieder ins Altpapier. Völlig unsinnig eigentlich, dass die bei mir landen.

Aber in die Prospekte der Märkte, in die ich sowieso meistens gehe, gucke ich am Wochenende nach dem Frühstück dann doch ab und zu gern mal rein. Einfach so. Die Bilder der Produkte sind ansprechend und die Seiten schön gestaltet. Es ist fast eine Art Meditation. Die endet allerdings meist damit, dass ich wieder vergessen habe, was nun eigentlich in welchem Geschäft im Angebot war. Entspannt bin ich hinterher aber defintiv.

Von Katrin Zimmer