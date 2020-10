OZ-Kolumne aus Rostock: Radfahren unter der Käseglocke

Rostock

Ich liebe Radfahren und bin fast immer mit meiner roten Schrottscheese in Rostock unterwegs. Im Herbst aber leidet die Liebe. Denn kaum hab ich mich in den Sattel geschwungen, schaltet irgendwer alle Ampeln auf rot und stellt den Regen an. Letzerer hat eine fiese Einstellung: immer so von oben herab. Aber im Ernst: Ich hab schon alles ausprobiert, um nicht wie ein begossener Pudel am Ziel anzukommen. Jacke mit Kapuze (fliegt vom Kopf), Regencape (beim Schulterblick wird’s duster), Plastiktüte (Notlösung, sah dämlich aus, gebracht hat’s nix).

Neugierig wurde ich, als mich ein Biker mit Regendach – sowas wie eine XL-Käseglocke aus transparenter Plastikfolie, die man sich übers Haupt stülpt – überholte. Sah abgefahren aus und auch praktisch. Allerdings nur bis zur nächsten Kreuzung. Als eine Böe um die Ecke pfiff, hat’s den Radler fast hingeschmissen. Zuviel Angriffsfläche. Wind beim Radfahren nervt. Er macht das Pedaltreten zur Qual, aber nach einem Schauer ist er immerhin ein guter Fönersatz.

Von Antje Bernstein