OZ-Kolumne aus Rostock: Tierischer Start in den Tag

Rostock

Als ich heute Morgen zur Arbeit kam, war ich ungewöhnlich gut gelaunt. Ich begegnete jedem Kollegen mit einem breiten Grinsen auf den Lippen. Nicht, dass es sich bei meiner Person um einen chronischen Griesgram handeln würde. Ja sogar im Gegenteil! Aber diese übertriebene Mimik war mir schon verdächtig. Natürlich nicht nur mir.

Und so kam ich nicht um die Frage herum: „Warum denn heut’ so gut gelaunt?“ Nur konnte ich das leider auch nicht auf Anhieb beantworten. Ich versuchte tief in mich zu gehen. Ja wirklich – fast wie so ein kleiner Buddha saß ich da. Und dann passierte es: Sie erschien vor mir.

Anzeige

Die behaarte Nase eines wolligen, weißen Schäfchens. Darunter die leicht geöffnete Schnute, die in Richtung seiner Kameraden blökt. Die Antwort wurde prompt zurückgemuht. Dieses lustige Spiel durfte ich heute Morgen aus dem Fenster der Straßenbahn beobachten. Aber nicht genug des Vergnügens: Auch ein verspielter Welpe, ein zähneknirschenden Pferdekopf und eine verwirrte Katze schlichen sich ins Blickfeld. Tiere können schon lustig sein. Und glücklich machen.

Von Anna-Katharina Fischer