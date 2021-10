Rostock

Tapetenwechsel sind etwas Großartiges. Das lohnt sich auch in der Heimat. Zum einen, weil man immer etwas Neues entdeckt und ich „support your local“ wichtig finde. Zum anderen fühlt es sich trotzdem ein bisschen wie Urlaub an, wenn man nicht in den eigenen vier Wänden schläft, wo Wäscheberge und die Steuererklärung warten.

Fast jedes Jahr zieht es mich deshalb ins Ostseebad meines Herzens – nach Ahrenshoop. Am liebsten unters Reetdach ins Hotel Namenlos. Und weil ich gern auch mal ungewöhnlich übernachte, haben wir jetzt das Hostel „Dock Inn“ in Warnemünde getestet, wo man in Überseecontainern schläft. In der Familiensuite mit E-Gitarre, Ausblick auf die Werft und dem charmanten Industriestil. Nicht nur die Kinder fanden es großartig.

Von Senioren über Musiker bis Schulklassen

Gestaunt hab ich über das Publikum: Morgens beim Frühstück saßen Seniorenpärchen ebenso an den Tischen wie Musikbands, Schulklassen oder Familien mit kleinen Kindern. Und noch ein großer Vorteil des Tapetenwechsels in der Heimat: Wenn man das Lieblingskuscheltier vergessen hat, kann man es ganz unkompliziert holen – und die Kinder glücklich machen!

Von Virginie Wolfram