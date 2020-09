OZ-Kolumne aus Rostock: Vom Funkloch auf der Hanse Messe

Rostock

Ich befinde mich auf einem Termin auf dem Gelände der Hanse Messe Rostock. In einem Prospekt entdecke ich das Bild eines mittelalten, stilvoll gekleideten Mannes und daneben ein Zitat: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“

Tatsächlich steht aber nicht der Name der im Bild sichtbaren Person, sondern Mahadma Gandhi als Zitatgeber darunter. „Da ist Gandhi aber gut gealtert“, denke ich und kicher leise in mich hinein. Ich zücke das Smartphone, mache ein Foto und gebe es zur Belustigung in einer Whatsapp-Gruppe mit meinen besten Freunden frei.

Kein Netz auf der Hanse Messe

Doch ist das möglich? Das Bild wird nicht gesendet, denn ich habe kein Netz – und das auf dem Messe-Gelände der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ein Ort für Innovationen aller möglichen Bereiche, wo die Weichen für die wirtschaftliche Zukunft unserer Region gestellt werden?

An Netzüberlastung kann das jedenfalls nicht liegen. Mit mir sind gerade einmal 30 Leute vor Ort. Ein kurzer Check der Vodafone-Netzabdeckung erklärt das Phänomen auch nicht. Kaum habe ich das Gelände verlassen, ist das Bild gesendet. Ein Schelm, wer dies als böses Omen versteht.

Von Moritz Naumann