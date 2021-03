Rostock

Das ist doch mal ein Angebot: Ein Kapitän und eine Lehrerin bieten 1500 Euro für einen Tipp. Was sie wissen wollen? Wo sie in Rostock eine Vierraumwohnung finden können. Ja, bei der Wohnungssuche ist guter Rat teuer. Um ihn zu bekommen, hat besagtes Paar eine Prämie ausgelobt – per Zettel am Laternenpfahl.

Für viele scheinen Rostocks Masten eine Infoplattform zu sein. Lockdown-Gegner wettern gegen die Politik. Klimaschützer appellieren ans Umweltbewusstsein. Sobald irgendwo eine neue Metallfläche blitzt, bekommt sie eine geklebt. Oft von Hansafans, die ihrer Liebe zum Verein überall in Rostock mit Aufklebern kundtun möchten. Zugleich soll es auch jene geben, die mit Feuereifer und Fingernägeln eben jene FC-Sticker wieder von Laternen und Schildern knibbeln.

An Mastmitteilungen scheiden sich die Geister. Mir gefallen Aushänge mit positiver Botschaft. Zum Beispiel Komplimente, die man Dank Abrisszettel mitnehmen kann. Und weil es nie genug der netten Worte geben kann, schreib’ ich Ihnen welche auch nieder: Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende und bleiben Sie gesund!

Von Antje Bernstein