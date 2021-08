OZ-Kolumne aus Rostock: Wenn der Schnupfen zum Spießrutenlauf wird

Rostock

Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt sie noch – die handelsübliche Erkältung. Ich kann es bezeugen, denn genau so eine hat mich vor gut einer Woche komplett ausgeknockt. Das kam unerwartet, so mitten im Sommer. Und natürlich schrillen bei Husten, Schnupfen und Fieber in diesen Zeiten die Alarmglocken: Kann das etwa Corona sein?

Ich bin geimpft – gut. Doch das scheint kein Grund zur Entwarnung zu sein. Denn auch meine Hausärztin machte bei meinem Anblick und den Schilderungen meiner Symptome ein besorgtes Gesicht. Also Stäbchen in den Mund und warten. Am nächsten Tag aufatmen: Der Test ist negativ.

Dann doch lieber die Couch

Nach ein paar Tagen geht es bergauf und ich traue mich wieder nach draußen. Ein Fehler, wie ich feststellen muss: Sobald ich irgendwo mein Taschentuch zücke oder mich traue zu husten, treffen mich ängstliche oder gar strafende Blicke. Ich habe das Gefühl mich rechtfertigen zu müssen: „Das ist nur eine normale Erkältung.“ Die Skepsis bleibt und ich beschließe, bei diesem Spießrutenlauf doch lieber wieder auf meine Couch zu gehen.

Von Maria Lentz