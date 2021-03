Rostock

Grün ist die Farbe der Hoffnung – und davon können wir wohl gerade in diesen verrückten Zeiten nicht genug haben. Wie gut also, dass der 17. März ganz im Zeichen dieser Farbe steht, denn es ist St. Patrick’s Day.

Eigentlich ist das ja ein irischer Nationalfeiertag – zum Gedenken an den heiligen Bischof Patrick von Irland, der als erster christlicher Missionar der Insel gilt. Aber wussten Sie, dass er auch im britischen Überseegebiet Montserrat und in der kanadischen Provinz Neufundland gesetzlicher Feiertag ist?

Jeder darf sich ein klein wenig irisch fühlen

Außerdem wird er mittlerweile nicht nur in Dublin mit großen Paraden gefeiert, sondern auch in den USA, Australien, Argentinien, Kanada, Neuseeland und Südafrika. Selbst in Deutschland ist er angekommen und wird in Irish Pubs zelebriert.

Gut, feiern fällt in diesem Jahr wohl aus. Aber vielleicht sehen Sie heute ja doch ein paar grün bekleidete Menschen in Rostock – oder kramen selbst ein solches Kleidungsstück raus. Auch wenn Sie damit nicht des Schutzheiligen der grünen Insel gedenken, ein bisschen Farbe in der tristen Zeit bringt das doch allemal.

Von Maria Baumgärtel