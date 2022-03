OZ-Kolumne aus Rostock: Wundertüte Kleingarten

Rostock

Wenn der Frost endlich durch ist, wird es Zeit, sich in die Beete zu stürzen. Das können die meisten Kleingärtner kaum erwarten, sobald die ersten Sonnenstrahlen die Erde ein wenig erwärmen. Doch bevor die frische Saat in den Boden kommt, muss der erstmal ordentlich umgegraben werden. Das ist nicht nur ziemlich schweißtreibend, sondern kann auch für so manche Überraschung sorgen – vor allem, wenn die Parzelle zuvor noch von anderen bewirtschaftet wurde.

Beim Stich mit dem Spaten kamen kürzlich allerhand wunderliche Funde zum Vorschein: rostige Nägel, bunte Keramikscherben, die sich beim genauen Hinschauen als ehemaliger Gartenzwerg entpuppten und ein alter Teppich – also eher nichts, was die Archäologen aus dem Häuschen bringen würde. Anstatt also schonmal einen Platz im neuen Archäologischen Landesmuseum zu reservieren, war das eher ein Fall für Sperr- und Sondermüll. Aber immerhin ist die Erde jetzt frei von Fremdkörpern und bereit für Kartoffeln, Karotten und Kohlrabi.

Von Katrin Zimmer