OZ-Kolumne aus Rostock: Zerreißprobe für Bikini und Badehose

Rostock

Die Temperatur steigt, die Lust auf’s Baden auch. Endlich wieder in die Ostsee – herrlich. Der Sprung ins Nass könnte in diesem Sommer bei manchem allerdings größere Wellen schlagen. Corona-Pfunde. Wenn Sie jetzt überlegen, ob es Ihre Bademode trotzdem noch tut, hilft ein Test:

Wenn Sie nach dem Anziehen auf Ihrem Badeanzug Ovale sehen, wo 2019 noch Pünktchen waren, oder aus Ihren Shorts auf wundersame Weise ein knallenger Speedo geworden ist, ist wohl ein Einkaufsbummel fällig. Weiteres Alarmzeichen: Wenn Ihr Schatz auf die Frage „Kann ich das noch tragen?“ mit „Tragen schon, aber nicht anziehen“ antwortet.

Exotische Tierprints im Trend

Also ab in den Laden. Und da wird’s wild. Glaubt man der Modeindustrie, sind exotische Tierprints 2020 total angesagt. An alle, die sich jetzt denken „Klasse, die Büffelhüfte bring’ ich schon mit“: Gemeint sind natürlich Zebra- und Leo-Drucke. Was Tiere in der Savanne tarnt, eignet sich jedoch nur bedingt dafür, Hüftspeck zu verstecken. Im Zweifel hilft nur Untertauchen. FKK-Fans haben’s da leichter: Wer nackt badet, braucht keine Bikinifigur.

