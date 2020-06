OZ-Kolumne aus Rostock: Zum Hansa-Spiel ins Autokino

Rostock

Einen Film auf großer Leinwand im Autokino zu gucken hat schon was. Ob es nun unbedingt Fußball sein muss, darüber lässt sich streiten. Aber in Zeiten, wo man zu keinem Spiel mehr gehen kann, erscheint es sogar Nicht-Fußball-Fans reizvoll, das Spiel der heimischen Mannschaft mal wieder als Gemeinschaftserlebnis zu genießen. Gemeinschaft in Anführungsstrichen, denn jeder sitzt ja in seinem Auto.

Statt Stadion-Besuch mit brennenden Bengalos und Polizei-Kontrollen beim Ostderby gegen Magdeburg heißt es nun also China-Futter mit Gefährte im eigenen Gefährt und ab und an ein begeistertes Hupen, bevor ein Tor fällt. Ja genau, denn der geneigte Fan kann es meist nicht abwarten, und schaut vorher schon im Netz. Wegen der Zeitverzögerung auf der Leinwand weiß man dann also frühzeitig Bescheid. Schön, das nimmt zwar die Überraschung, erhöht aber gleichzeitig die Vorfreude. Nach dem Sieg dann der Freudentaumel: Hupkonzert und Blinker angestellt – alle Achtung, da geht so einiges. Ich hätte gern mal gewusst, wie das im Falle einer Niederlage ausgesehen hätte.

Von Stefanie Büssing