Die Kunstbörse der OSTSEE-ZEITUNG geht in diesem Jahr zum ersten Mal digitale Wege. Aufgrund der Corona-Sicherheitsauflagen ist die traditionelle Auktion im Hause der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT) leider nicht möglich. Die Werke der Künstler der 28. OZ-Kunstbörse sind vom 29. Oktober bis 22. November in der Galerie des Kunstvereins zu Rostock ( Amberg 13) zu sehen.

Die Vernissage am 28. Oktober beginnt um 19.30 Uhr. Wegen der Corona-Auflagen können maximal 30 Personen zeitgleich im Inneren teilnehmen. Auf dem Hof des Kunstvereins sind bis zu 40 Personen erlaubt. Die Reden von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und dem Vorsitzenden des Rostocker Kunstvereins, Thomas Häntzschel, langjähriger Partner der Kunstbörse, werden ins Freie übertragen.

Werke können in der Galerie betrachtet, erlebt, gekauft werden

Die Galerie ist montags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Thomas Häntzschel sagt: „Ich finde es wichtig, dass die Werke auch direkt in der Galerie betrachtet, erlebt und gekauft werden, obwohl wir wegen Corona die traditionelle Auktion nicht durchführen können und die Arbeiten der Künstler überwiegend digital präsentieren.“ Die Auswahl der elf Künstler zeige, so Häntzschel, „dass immer wieder spannende, junge und neue Kunstpositionen in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu finden sind – auch im 28. Jahr der Kunstbörse.“

Elf Künstler aus ganz MV bei der 28. OZ-Kunstbörse

An der 28. Kunstbörse der OZ nehmen teil: der Maler und Grafiker Matthias Bargholz aus Drönnewitz-Wittendörp, der Maler Klaus Böllhoff aus Klempenow, die Malerin Karen Clasen aus Wismar, der Bildhauer Christoph Dahlberg aus Börgerende-Rethwisch, die Keramikerin und Bildhauerin Dana JES aus Grünow, die Grafikerin Lydia Klammer aus Brüel, die Objektkünstlerin Monika Ortmann aus Wittenhagen, die Malerin und Grafikerin Linda Perthen aus Neustrelitz, die Multi-Media-Künstlerin Rico. aus Neubrandenburg, der Maler Rolf Wicker aus Lelkendorf-Küsserow und die Fotografin Christiane Zenkert aus Kritzmow. Bereits verkauft wurden bisher je eine Arbeit von Matthias Barkholz, Klaus Böllhoff, Lydia Klammer, Rolf Wicker, Christian Zenkert sowie zwei Werke von Christoph Dahlberg. Der aktuelle Gesamterlös, der vollständig an die einzelnen Künstler geht, liegt in diesem Jahr bei 6910 Euro.

Alle Werke in der Galerie und im OZ-Onlineshop erhältlich

Sämtliche Arbeiten, auch die von Rolf Wicker und Monika Ortmann, deren Porträts noch nicht in der OZ erschienen sind, können über den Onlineshop der OZ angesehen und gekauft werden. Bisher sind von neun Künstlern Porträts in den Onlinekanälen der OZ und in der gedruckten Zeitung erschienen. Die Porträts von Wicker und Ortmann folgen am 31. Oktober und 8. November.

Von Michael Meyer