Es gibt kaum einen Spaziergänger, der ihre originell gestaltete Terrasse nicht intensiver in Augenschein nimmt. „Das an Reste einer alten Stallruine erinnernde Gemäuer habe ich in etwa acht Wochen selbst errichtet“, erklärt der Rostocker Falko Stoll (38) stolz.

Glücklich lächelnd prostet er am letzten Julitag dieses Jahres seiner Frau Dajana (37) zu. Die Hansestädter haben allen Grund zum Jubeln: Kürten die OZ-Leser doch ihre „ Wohlfühloase“ in der Kleingartenanlage „Am Kösterbecker Weg“ im Rostocker Stadtteil Kassebohm zur landesweit schönsten Gartenlaube.

Unkraut sucht man hier vergeblich

Über den 500-Euro-Gutschein des Möbelhauses Ikea freut sich die Chefin des top gepflegten Anwesens besonders. „Das Geld werden wir unter anderem für Gartenmöbel investieren“, erklärt die Einzelhandelskauffrau. Und auch die beiden Jungs Lennox (9) und Dustin (15) hätten schon ihre Wünsche geäußert.

Entspannt betrachtet das Ehepaar das 320 Quadratmeter große Refugium. Ob Blumen, Kartoffeln, Möhren, Zucchini, Erdbeeren – Unkraut ist in den Beeten nicht zu entdecken. Der Rasen ist saftig grün und gut gepflegt. Pralle rote und schwarze Früchte prangen an der Brombeerhecke.

Seit zehn Jahren ackern und puzzeln die Stoll’s auf ihrer Scholle. „Als wir das Grundstück übernahmen, gab es rund um das schön eingerichtete Blockbohlenhaus nur Acker“, erzählt Dajana Stoll. Und die Entwürfe für die Neugestaltung hätten sie fünfmal über den Haufen geworfen, ergänzt ihr Mann. Die letztlich gefundene Variante – auch mit Buddelkasten und Trampolin versehen – kann sich derweil sehen lassen.

Auf dieser Parzelle im Voss- und Haasweg wird aber keineswegs nur gearbeitet. Im Gegenteil. Im Schatten eines mächtigen, mehr als 50 Jahre alten Kirschbaums lässt die Familie den Alltag schnell hinter sich. Sie genießt die Ruhe. Entschleunigung heißt das Zauberwort. Die Stoll’s wohnen gern im Neubaugebiet Toitenwinkel, wie sie sagen. Doch dort fehle es ihnen an Grün.

80 000 Kleingärtner in MV 80 000 Kleingärtner in mehr als 1000 Vereinen gehen im Nordosten laut Umweltministerium ihrem Hobby nach. Sie bewirtschaften mehr als 63 000 Parzellen auf insgesamt 3700 Hektar. Das Land MVstellt jährlich etwa 90 000 Euro für die Förderung der Vereine bereit. Rostock besitzt derzeit rund 15 000 Parzellen. Laut einem bundesweiten Ranking unter den Städten mit dem größten Anteil an Gärten belegt die Hansestadt damit den neunten Platz. Die meisten Kleingärten hat Berlin: 67 000.

Die vor vier Jahren aus alten Steinen einer Scheune und den Holzbalken der einstigen Terrasse errichtete Drei-Seiten-Mauer bietet einen guten Windschutz. An einem großen Tisch sitzen die Familien-Mitglieder gerne zusammen, spielen und lesen. „Eine feste Internetverbindung haben wir hier nicht“, sagt Falko Stoll schmunzelnd.

Andererseits habe er Spaß am Rasen mähen und Hecke schneiden. Kein Wunder. Den Wert eines eigenen Gartens haben die Naturliebhaber gerade in den Corona-Wochen in den Monaten April und Mai noch mehr schätzen gelernt. „Wir waren so froh, dass wir den Garten hatten. Und es gibt nichts Besseres als eine Gartenkartoffel“, betont Dajana Stoll.

Vom Garten aus hat man übrigens einen herrlichen Blick auf die Rostocker Innenstadt. Klar, dass das Quartett seinen Rückzugsort in der Natur nicht mehr missen möchte.

So lief die OZ-Laubenaktion Die OSTSEE-ZEITUNG hat nach der schönsten Gartenlaube in MV gesucht. Leser haben uns Fotos und kurze Beschreibungen ihres Gartenhauses geschickt. Unter den zahlreichen Einsendungen haben wir die besten zehn Teilnehmer ausgewählt. In einer Online-Umfrage konnten Leser dann für ihren Favoriten abstimmen. 230 von insgesamt 839 Teilnehmern (27,4 Prozent) fanden: Familie Stolls Gartenhaus in Rostock-Kassebohm ist die schönste Laube in MV. Die Stolls haben damit einen 500-Euro-Gutschein für Ikea Rostock gewonnen. Nur knapp dahinter auf Platz 2 mit 227 Stimmen: Der Garten von Lisa-Marie und Marcel Tack aus Rostock-Evershagen. Aufgrund des engen Ergebnisses hat sich die OZ kurzerhand entschieden, noch einen 250-Euro-Gutschein für Rostocks Gartenfachmarkt Grönfingers zu vergeben. Auf den weiteren Plätzen: Heide-Marie Koch ( Bad Doberan, 98 Stimmen), Sandra Hanke und Daniel Schumann ( Rostock-Hinrichshagen, 88 Stimmen) und Jan Wilkens ( Wismar Wall-Süd, 75 Stimmen). Während der Abstimmungsphase kam es zu Manipulationsversuchen. Wir haben die falschen Stimmen wie üblich im Endergebnis abgezogen.

Von Volker Penne