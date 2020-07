Rostock-Evershagen

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die schönste Laube in MV. Viele Bewerbungen sind dafür bereits eingegangen. Auch Marcel Tack hat seine Chance genutzt, nachdem er mit seiner Frau Lisa-Marie Tack in den letzten drei Monaten viel an dem Garten gearbeitet haben.

Das „kleine Paradies“, wie sie es selbst nennen, haben sie vor vier Jahren von dem Vorbesitzer übernommen. Damals hatte Marcel Tack die Laube in der Kleingartenanlage „An der Mühle“ in Rostock-Evershagen kaum erkannt, weil das Gras einen Meter hoch gewachsen war. Auch viele Besitztümer hatte der ehemalige Eigentümer dort gelassen. „Wir mussten komplett entrümpeln“, erinnert sich der 33-Jährige.

Garten wird von allen bewundert

Jetzt ist das etwa 240 Quadratmeter große Grundstück kaum wiederzuerkennen. Freunde und Familie kommen fast jedes Wochenende vorbei, einige wollen sogar ihren Geburtstag dort feiern. „Eigentlich wollten wir die Ruhe dort genießen, aber aus einem Besuch von Freunden wird dann auch mal schnell eine größere Feier“, sagt der Hobbygärtner und lacht. Vor allem im Dunkeln bewundern viele den beleuchteten Garten. Egal ob Nachbarn, Freunde, Familie oder auch Fremde. Die Tacks bekommen viel Lob für das, was sie dort geleistet haben.

Der Garten dient dem frischen Ehepaar als Ruheoase und als Ausgleich zur Arbeit. Als sie damals in eine neue Wohnung ohne Balkon in Reutershagen gezogen sind, entschieden sie sich für die Laube. Das erfreut auch ihren kleinen Hund Siggi, der sich dort austoben kann. In diesem Jahr verbringen sie bereits seit Februar viel Zeit in ihrem zweiten Heim. „In der Woche sind wir bestimmt vier bis fünf Mal dort“, erzählt Marcel Tack.

Durch Corona ist der Mitarbeiter bei MV Werften in Rostock in Kurzarbeit geschickt worden. Die Zeit hat er genutzt und an der neuen Terrasse gewerkelt, auf die er sehr stolz ist. Und das sogar kostengünstig. „Unter 100 Euro hat uns das Ganze nur gekostet, inklusive Möbel“, verrät er.

Jetzt aber seien alle großen Arbeiten fürs Erste abgeschlossen. Im Herbst sollen der Rasen neu gemacht und eine feste Feuerstelle errichtet werden. Zudem steht im nächsten Jahr noch das Häuschen an, das momentan noch eine Baustelle ist.

Jede Menge Obst und Gemüse werden im Garten angebaut

Laut Bundeskleingartengesetz muss ein Drittel des Grundstücks zu kleingärtnerischen Zwecken bepflanzt werden. Das ist für die Laubenbesitzer aus Evershagen kein Problem. In ihrem Beet pflanzen sie verschiedenste Gemüsesorten an: Kartoffeln, Erdbeeren, Kohlrabi, Knoblauch, Zwiebeln, Radieschen und Zucchini. Vor allem die Zucchini waren im letzten Jahr besonders groß, wie Marcel Tack berichtet. Aktuell freut er sich über seine Tomaten im Hochbeet, die in diesem Jahr erstmals kommen. „Die letzten zwei Jahre hat das leider nicht geklappt“, meint er.

Aber auch ein Kirschbaum, ein Pflaumenbaum, ein Birnenbaum und ein Apfelbaum sowie Weinreben zieren das Grundstück und versorgen die Familie mit frischem Obst. Während Marcel für die handwerklichen Tätigkeiten zuständig ist, kümmert sich seine Frau um die Pflanzen. Vor allem bei den Blumen probiert sie sich gerne aus. So wachsen in dem Garten Gladiolen, Steckrosen, Pfingstrosen, Margeriten, Tulpen, Lavendel, Astern und vieles mehr.

Hobbygärtner Marcel Tack (33) kümmert sich um sein Beet. Quelle: Frank Söllner

Marcel und Lisa-Marie Tack freuen sich über das Ergebnis ihrer Arbeit und sitzen oft abends und am Wochenende gemütlich draußen, spielen Karten. Für sie ist der Garten ein idealer Ort zum Entspannen.

Von Gina Henning