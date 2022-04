Rostock

Er ist erst 22, selbst einer der besten deutschen Mittelstreckenläufer und er trainiert Top-Talente, die in der nationalen Spitze mitmischen: Erik Schoob aus Rostock ist in jungen Jahren bereits Lauf- und Triathlontrainer – und er ist nun auch der Coach für das OZ-Laufteam, das sich mit einer Mannschaft von OZ-Lesern und Mitarbeitern gemeinsam auf den Rostocker Firmenlauf am 22. Juni (ab 18:30 Uhr) im Stadthafen vorbereitet.

„Ich durfte ja bei der ersten Laufaktion 2021 bereits diese Funktion übernehmen. Und diese Freude und Energie, die das Projekt ausgelöst hat, hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich total gern wieder dabei“, sagt der Sportstudent, der über die Zehn-Kilometer-Strecke selbst eine Bestzeit von 31:08-Minuten aufweist und bei den Deutschen U-23-Meisterschaften über 5000 Meter im Jahr 2019 bereits Sechster wurde.

Beim Firmenlauf müssen die OZ-Teammitglieder in Vierer-Staffeln „nur“ eine Strecke von 3,5 Kilometern absolvieren. Damit die Hobbysportler dafür gewappnet sind, hat Erik Schoob ein Programm zur Vorbereitung entwickelt. „Mit diesem Plan schafft wirklich jeder das Rennen, damit hält jeder gut durch. Vorausgesetzt, er ist gesund.“

Der genaue Trainingsplan

Schoob stellt den Plan exklusiv in der OZ vor, den die Teammitglieder selbstständig und zusätzlich zu den geplanten Team-Treffen absolvieren. Er ist aber auch für jeden zu empfehlen, der zum Sommer einfach fitter und schlanker werden will.

Start: Samstag (23.4.): 20 Minuten lockerer Dauerlauf, Lauf-ABC1. Woche (25.4.–1.5.): Montag: 15 min, gesteigerter Dauerlauf (immer etwas schneller werden), Dehnung, Lauf-ABC; Mittwoch: 20 Minuten Dauerlauf, Lauf-ABC; Samstag: Erwärmung Lauf-ABC und Dehnung, 2×5 min zügig laufen mit drei min aktiver Pause, 5 min auslaufen.2. Woche (2.5.–8.5.): Montag: 25 min lockerer Dauerlauf, Dehnung, Stabitraining Rumpf; Mittwoch: 25 min Fahrtspiel (Tempowechsel nach Laune), Dehnung, Lauf-ABC; Samstag: 30 min Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC, 5 Steigerungsläufe über 80 Meter.3. Woche (9.5.–15.5.): Montag: 15 min einlaufen, Lauf-ABC, 5–10 Treppenläufe, 10 min Auslaufen; Mittwoch: Lauf-ABC, dann 10×1 min schnell mit 2 min aktiver Pause, 10 min auslaufen; Samstag: 30 min lockerer Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC4. Woche (16.5.–22.5.): Montag: 20 min Fahrtspiel, Dehnung, Lauf-ABC, 5 Steigerungen, Mittwoch: Lauf-ABC/Dehnung, 3×3 min zügig, dazwischen 2 min aktive Pause, 5 min auslaufen; Freitag: 20 min lockerer Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC; Sonntag: Citylauf in Rostock (optional)5. Woche (23.5.–29.5.): Mittwoch: 20 min lockerer Dauerlauf, Dehnung; Samstag: 30 min Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC, Stabitraining Rumpf;6. Woche (30.5.–5.6.): Dienstag: 20 min Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC, 10 Steigerungen, Samstag: 40 min Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC; 7. Woche (6.6.–12.6.): Montag: 15 min Einlaufen, Lauf-ABC, Treppenläufe, 5 Steigerungen, auslaufen; Mittwoch: Erwärmung mit Dehnung/Lauf-ABC, 8×2 min zügig mit 2 min aktiver Pause, 10 min auslaufen; Samstag: 30 min lockerer Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABC8. Woche (13.6.–19.6.): Mittwoch: 25 min Fahrtspiel, Dehnung, Lauf-ABC, 5 Steigerungen, Samstag: 20 min lockerer Dauerlauf, Dehnung, Lauf-ABCDas Ziel: 22. Juni: Start beim Firmenlauf

Training mit Tom Gröschel am 17. Mai

Neben Erik Schoob wird auch der Rostocker Marathon-Star Tom Gröschel (zweifacher Deutscher Meister 2018/2019) das OZ-Team beraten und auf den Rostocker Firmenlauf vorbereiten. Beide Spitzenläufer erwarten die Team-Mitglieder am Dienstag 17. Mai um 18:30 Uhr zum ersten gemeinsamen Training im Rostocker Leichtathletikstadion, bei dem ihre Schützlinge exklusive Tipps zu Technik, Taktik und Tricks bekommen.

Das Interesse an der OZ-Laufaktion ist bereits jetzt sehr groß. Schon mehr als 30 Teilnehmer haben sich für die Aufnahme in der OZ-Mannschaft angemeldet. Noch bis Dienstag ist das möglich – hier geht es zur Anmeldung. Die OZ wird am kommenden Samstag das endgültige Team für den Rostocker Firmenlauf vorstellen.

