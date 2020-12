Die OSTSEE-ZEITUNG hat den schönsten Weihnachtsbaum in MV gesucht. Mehr als 450 geschmückte Tannen, Fichten & Co. wurden bei Facebook ins Rennen geschickt. In einer Umfrage konnten die Leser nun den Gewinner unter den zwölf Favoriten wählen. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen.